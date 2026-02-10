島根県の奥出雲町にある「道の駅奥出雲おろちループ」。次の瞬間、最初はパラパラと落ち始め、その後一気に巨大な雪の塊が落下。危険な落雪の瞬間です。落雪が発生した時間の気温は2.1度と、久しぶりにプラスの気温となっていました。9日までの最強寒気から一転、列島各地で10日から注意が必要なのが気温の上昇による落雪です。10日朝、福井・おおい町で撮影されたのは屋根からせり出す雪の塊です。屋根からの落雪があった場所には