金沢市出身の洋画家・鴨居玲さんの没後40年に合わせた作品展が11日から始まります。金沢に生まれ育ち、金沢美大の前身である金沢美術工芸専門学校の一期生として、洋画家・宮本三郎さんに師事した鴨居玲さん。今回の作品展では「見えないものを描く」と題し、生涯をかけて人間とは何かを絵にしてきた鴨居さんの人物画と合わせ、初めて展示される約90点の挿絵の原画も並びます。没後40年鴨居玲展は、石川県立美術館で11日から3月15