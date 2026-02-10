【低気圧】前線を伴い 今夜九州を通過 東シナ海に前線を伴った「低気圧」が発生し、九州を通過する見込みです。 この低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。 各県５か所ずつのを画像で掲載しています。【予想降水量】福岡３０ミリ ［雨量予想］福岡県・長崎県については ▶１０日（火）１８時～１１日１８時の２４時間予想降水量は多い所で 福岡県 ３０