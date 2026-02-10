学校関係者の不祥事が相次いでいます。鹿児島県教育委員会は、セクハラなどを行ったとして、県内の教諭ら4人を2月10日付けで懲戒処分にしました。 県教育委員会によりますと、鹿児島地区の県立学校に勤務する男性教諭(58)は、去年、県内で知人女性の体を繰り返し触りました。女性が学校関係者に相談し発覚したもので、男性教諭は「距離感をあやまった」と話しているということです。 県教委は、男性教諭を戒告処分としました。