三重県の私立学校の学生寮で、生徒に殺虫剤を噴射し吸引させたとして元教師の男が逮捕されました。 強要の疑いで逮捕されたのは、三重県の私立学校の元教師、高木真清容疑者（50）です。 警察によりますと高木容疑者はおととし10月、当時勤めていた学校の学生寮で10代の生徒の口に殺虫剤を噴射し「吸って、吐いて」などと言い、殺虫剤を吸引させようとした疑いが持たれています。 調べに対し高木容疑者は「全く身に覚