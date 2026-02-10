俳優の北村匠海が１０日、東京・代官山で「ディオールバンブーパビリオン」オープニングイベントに出席した。ファッションブランド「ディオール」の新店イベント。竹や日本庭園など和のテイストがあしらわれた新店を目にした北村は「日本とディオールのコラボレーションを見させていただいた。和紙だったり日本の伝統工芸だったりと日本のルーツが入ってる空間として見させていただいたのが不思議な感じでした」と感想を口