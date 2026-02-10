ドル指数は再び低下＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル指数が再び低下している。東京午前の９７．００７を高値に東京昼過ぎには９６．７９１まで一時低下した。その後は９６．９５付近に持ち直したが、足元では再び前日終値水準９６．８１６付近へと低下している。前日に大幅低下したあとの反発は限定的なものにとどまっている。 ドルインデックス＝96.85(+0.04+0.04%)