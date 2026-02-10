Ｊ２・湘南は１０日、ＧＫポープ・ウィリアムがベルギー２部のベールスホットに期限付き移籍することが決定したと発表した。期間は６月３０日まで。ポープは湘南を通じ、「僕の人生は、常に困難や立ちはだかる壁があり、挑戦と失敗の連続でした。それでも、そこから逃げることだけはせずに生きてきました。目を背けたくなるような現実と向き合う中で、一度壊れた自分を取り戻していく日々に、今は充実感を感じています。今年の