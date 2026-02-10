日本維新の会の吉村代表は、高市総理から「閣内に入ってほしい」という要請があったことを明らかにしたうえで、受け入れる考えを示しました。日本維新の会吉村洋文 代表「今回の選挙を受けて連立政権のアクセル役になる。そして責任をもって進めていく、その観点から連立の閣内に入るべきだと」吉村代表はきのう夜、高市総理と電話で話した際に、次の内閣改造のタイミングで維新から閣僚を出すよう「要請があった」と明らか