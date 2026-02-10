JR東日本は、山手線などで相次ぐ鉄道トラブルについて、修繕費を増額するなどの対策を講じると発表しました。JR東日本喜勢陽一 社長「輸送業務を担う当社グループの経営の根幹に関わる事態として重く受け止め、改めて深くお詫び申し上げます」JR東日本の喜勢社長はきょう、先月から首都圏で相次いで発生しているトラブルについて謝罪しました。再発防止策として、▼設備の修繕費の増額や、▼技術系社員の採用を増やすことな