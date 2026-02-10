俳優の波瑠が10日、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに来場した。今年のバレンタインについて予定を明かした。【全身ショット】素敵…！華やかなトレンチコートで登場した波瑠ドレスのように華やかな、美しいシルエットの「デルフト」トレンチコートを主役にしたスタイリングで登場。バッグ「レディ ディオール」を添え、凛とした佇（たたず）まいで魅了した。バレンタインデーの