森木大智投手【ロサンゼルス共同】米大リーグ、パドレスが、昨季限りでプロ野球阪神を退団した森木大智投手（22）とマイナー契約を結んだことが分かった。米大リーグ公式サイトが9日までに伝えた。高知県出身の森木は2022年にドラフト1位で阪神入りし、1軍登板はその年の2試合のみ。1月23日に契約し、2月8日に傘下のマイナー球団に配属された。