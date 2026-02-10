赤沢経済産業大臣が11日から渡米し、ラトニック商務長官と日米交渉に基づくアメリカへの投資について協議することを明らかにしました。日米両政府の間では去年、トランプ政権が発動した関税を引き下げる条件として2029年までに総額5500億ドル、日本円でおよそ86兆円の対米投資を行うことで合意しています。赤沢大臣は会見で11日から14日までの日程で渡米しラトニック商務長官と対米投資の第一号案件の内容について詰めの協議を行う