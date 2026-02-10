布に毛糸を打ち込み、絵や模様を描く「タフティング」。初心者でも本格的なラグが作れるということで、タフティング体験は満員だということです。その魅力に迫ります。【写真で見る】猫やラーメンも！「タフティング」のかわいいデザイン打ち込みに没頭「タフティング」ってなあに？東京・港区にあるタフティングスタジオ KEKEで体験してきました。「タフティング」とは、布に毛糸を打ち込み絵や模様を描く織物技法のことです