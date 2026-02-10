日本経済新聞社の社長に就任する飯田展久氏（同社提供）日本経済新聞社は10日、飯田展久専務（62）が社長に昇格する人事を発表した。長谷部剛社長（68）は代表権のある会長に、岡田直敏会長（72）は顧問となる。3月26日の株主総会後の取締役会で正式決定する。長谷部氏はグローバルとデジタルを両輪とする事業戦略を進め、日経電子版の有料会員数を伸ばした。新体制でも同様の戦略を加速させる方針。飯田展久氏（いいだ・