【ミラノ＝船越翔】ミラノ・コルティナ五輪のスケルトン男子に出場するウクライナ代表選手が、ロシアの侵略で命を落としたアスリートの写真をあしらったヘルメットを着用して練習に臨み、注目を集めている。ロイター通信などによると、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は選手に規則違反として警告し、１２日に始まる競技での着用を認めない方針を示したという。報道によると、ウラジスラフ・ヘラスケビッチ選手（２７）は９日