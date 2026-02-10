2026年1月1日から2月28日まで、ホテルメトロポリタン（東京都豊島区西池袋1-6-1）25階ダイニング＆バー「オーヴェスト」にて「Citrus Cocktail Selection」が開催されています。カクテルと夜景で癒しのひと時日本の冬を感じられる和の柑橘類を使用したカクテルが2種類登場。「八朔スプモーニ」（1900円）は米焼酎「浦霞」をベースにし、八朔の香りや瑞々しさを感じられる逸品。香りが楽しめるようワイングラスで提供されます。「柚