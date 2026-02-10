【DANCE】 開催期間：2月2日～3月15日※会期中無休 時間：11時～21時 会場：OIL by 美術手帖ギャラリー（渋谷パルコ2F） 入場：無料 《DANCE YOURSELF》800mm×800mm Oil on canvas 【拡大画像へ】 OIL by 美術手帖ギャラリーでは、タイ出身のアーティストでイラストレーターの「タムくん」こと、ウィ