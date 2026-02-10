自民大勝・中道大敗の衆議院選挙から2日が経ち、愛知県では小選挙区で当選した本人や、代理人あわせて16人に証書が渡されました。 【写真を見る】衆議院選挙“落選”で片づけに追われる 中道･岡田克也氏｢高市総理と戦っているようだった まんまと国民は乗せられてしまった」 （自民 愛知16区で初当選 山下史守朗氏）「身の引き締まる思いで、しっかりと緊張感を持って、頑張りたい」 （自民 愛知5区で初当選 岡本康宏氏）「物価