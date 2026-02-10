ボウリング場から高級マンションに。モデルルームがお披露目されました。 【写真を見る】｢星が丘ボウル｣跡地に高級分譲マンション｢ブランズ星が丘テラス｣ 14階建て129戸 8億円超物件も モデルルーム公開 名古屋・千種区 半世紀以上にわたり親しまれ、2023年に惜しまれながら閉店した名古屋市千種区の星が丘ボウル。その跡地の一角では東急不動産などが手がける分譲マンション「ブランズ星が丘テラス」が建設中です。