（台北中央社）漫画やアニメの祭典「第14回台北国際コミック・アニメフェスティバル」（台北国際動漫節）が9日、5日間の会期を終えて閉幕した。主催者によれば、来場者数は延べ50万5000人を突破した。文化部（文化省）が若者に配布する文化消費用クーポンの対応ブース拡大に伴い、同クーポンの利用による売上高は前年を上回る見通しだという。漫画・アニメの業界団体、中華動漫出版同業協進会が主催。協進会の高世椿秘書長は取材に