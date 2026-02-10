（東京、台北中央社）自民党が過去最多の議席を獲得した8日投開票の衆院選の結果を受け、東京大学東洋文化研究所特任研究員の林泉忠氏は、今後発足する第2次高市政権の下で台日間の経済連携協定（EPA）締結に向けた動きが実質的に進展する可能性が高くなるとの考えを示した。日中関係についても語った。9日に中央社の電話インタビューに応じた林氏は、昨年11月に高市早苗首相が国会で台湾有事が存立危機事態になり得るとした後、中