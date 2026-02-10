置賜で江戸時代から親しまれている食材「鯉」の魅力を子どもたちに伝えようと、長井市の小学校で鯉のうま煮給食が提供されました。 【写真を見る】江戸時代から親しまれる食材「鯉」を学ぶ！ 小学校で鯉のうま煮給食提供おなじみの光景「おかわりジャンケン」も！（山形） 置賜地方で古くから食べられてきた「鯉」。 およそ２００年前に米沢藩主の上杉鷹山が冬のたんぱく源として食べることを推奨し地域で親しまれてきました