総務省が公表した最新のマイナンバーカード交付状況によると、2026年1月末時点で、人口に対するマイナンバーカードの保有枚数率は全国で81.2％だった。都道府県別でみると北海道や大阪府、東京都、京都府などが下位グループとなり、ワースト1位の沖縄県は70.7％にとどまっている。●マイナンバーカード保有率は8割を突破都道府県別トップは宮崎県人口に対する都道府県別保有枚数率1位は、宮崎県（86.0％）で、2位は鹿児島県