大阪3月限 日経225先物57600+1540（+2.74％） TOPIX先物3855.0+62.5（+1.64％） 日経225先物（3月限）は前日比1540円高の5万7600円で取引を終了。寄り付きは5万7000円と、シカゴ日経平均先物（5万7200円）にサヤ寄せする形で買いが先行した。寄り付き直後につけた5万6960円を安値に上へのバイアスが強まり、前場中盤にかけて前日につけた高値5万8000円に顔合わせした。 その後、前場終盤にかけて利益確定