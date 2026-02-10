ウィル [東証Ｓ] が2月10日大引け後(18:45)に配当修正を発表。25年12月期の期末一括配当を従来計画の19.5円→21円(前の期は19円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2025年12月期連結業績につきましては、流通事業において、三大都市圏での新規出店が進むなか、住宅の購入に関する成約件数が前期比10.4％増加いたしました。そのうえで、流通事業での中古住宅の取扱件数も同10.9％増加