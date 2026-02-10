日経平均株価 始値56812.01 高値57960.19 安値56812.01 大引け57650.54(前日比 +1286.60 、 +2.28％ ) 売買高29億912万株 (東証プライム概算) 売買代金9兆6738億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は大幅高で3連騰、連日で史上最高値更新 ２．朝方に5万8000円台に肉薄、海外投資家の買いが牽引役