10日(火)の日中は、全県的に晴れて日差しが届き、寒さが和らぎました。最高気温は、新潟市中央区で7.8℃、上越市高田で7.4℃まで上がりました。そのほかの各地も、昨日より気温が上がり8℃前後になったところが多くなりました。 ただ、今日の晴れも束の間、11日(水)は天気が崩れそうです。 ◆11日(水)午前9時の予想天気図 日本付近は、低気圧を含む大きな気圧の谷となって湿った空気が集まりやすいでしょう。県内は大気の状