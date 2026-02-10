10日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝155円28銭前後と、午後5時時点に比べ30銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝185円02銭前後と24銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース