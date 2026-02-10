県が抱える課題などについて検討する会議が開かれ、妙高市で進むリゾート開発について議論が交わされました。 妙高市では大型リゾート開発の計画が進められていて、世界22カ国で展開するラグジュアリーホテルブランド『シックスセンシズ』の進出が予定されています。 9日、新潟市で開かれた会議では開発への期待の声が上がる一方、北海道のニセコや長野県の白馬村のように土地の買い占めや物価の上昇を懸