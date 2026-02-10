１月の札幌圏の記録的な大雪で、およそ７０００人が新千歳空港に滞留した問題を受け、ＪＲ北海道は２月１０日に会見を開き、ホットラインの体制見直しなど改善策を発表しました。（ＪＲ北海道鉄道事業本部山北一郎安全推進部長）「２５日の場面においては（担当者が）本社で対応していて、指令室にいるほうが間違いなく状況を把握できて伝えることができる」１月２５日の札幌圏を襲った大雪では、およそ７０００人が新千歳空港で