ＪＲ北海道は１月２５日の大規模輸送障害を受け、３つの改善の取り込みを発表しました。１つ目がホットライン体制の見直しです。これまで課長クラス２人で担当していたものを部長クラスを含む４人に増やし、また輸送障害が発生した際はホットラインの担当者を指令室に滞在させ、具体的にすぐに状況を把握するとしています。２つ目が利用客の案内要員の増員です。大規模な滞留が考えられる事態が起きた際に、利用客を案内する応援要