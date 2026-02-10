鹿児島市の新年度の当初予算案が、正式に発表されました。3000億円を初めて超える5年連続のプラス予算で、過去最高を更新しています。下鶴市長は「持続可能な街づくりに積極果敢に挑戦する」と述べました。鹿児島市の新年度の一般会計当初予算案は、今年度より95億円多い、3048億3700万円で過去最高となりました。5年連続のプラス予算です。（下鶴市長）「人口減少の将来リスクを見極めたうえで、今に挑み、未来を拓く持続可能