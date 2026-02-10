テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第5話（通算33話）の先行場面カット＆あらすじが公開された。【画像】新キャラ登場！借金で怒られるシーンも…『葬送のフリーレン』場面カット13日放送の第33話「北部高原の物流」は、ある酒場町でフリーレンはドワーフのファスと再会する。彼は無類の酒好きで、200年以上も皇帝酒ボースハフトを探しており、自身が掘った坑道の先にその酒が眠っているという。果たして見つかるのか…