2月8日に投開票された衆議院選挙について、熊本県選挙管理委員会は比例代表の投票者数を3人減らす修正を発表しました。 宇土市と南小国町で、投票用紙が二重交付された可能性があります。 修正内容 県選管によりますと、8日の開票結果では、投票数が投票者数よりも宇土市で2枚、南小国町で1枚多かったということです。 2つの自治体から報告と相談があり、県選管は、投票者数を以下の通り修正しました。 宇土市の投票者数