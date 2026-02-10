大阪・堺市の住宅の浴槽で高齢の女性が死亡しているのが見つかった事件で、女性のスマートフォンが見つかっていないことが新たに分かりました。1月30日、堺市西区の住宅の浴槽で、住人の木下慶子さん（78）が鼻まで水に浸かっている状態で死亡しているのが見つかりました。司法解剖の結果、死因は溺死で、首や両手の骨は折れていたということです。警察は殺人容疑なども視野に捜査していますが、捜査関係者への取材で、木下さんの