この夏、熊本県とJRグループが実施する大型観光キャンペーンを前に、JR西日本のイメージキャラクターを務める中条あやみさんが熊本県知事を訪問しました。 【写真を見る】中条あやみさん「大好きな所がいっぱい」 熊本県とJRグループの観光キャンペーンCM撮影 モデルや俳優として活躍中の中条あやみさんは、熊本県庁で、くまモンや木村敬知事から出迎えを受けました。 大阪府出身の中条さ