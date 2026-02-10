「恵みの雨になるか？」です。県内では雨の少ない状況が続き天草市では給水制限の措置を検討するなど深刻な問題となっています。10日夜から11日にかけてまとまった雨が降る予想で、農家からは喜びの声もありました。 全域で雨の予報となった10日の熊本県内。多いところであす午後6時までの24時間で50ミリの降水量が予想されていて、ことし一番のまとまった雨になるとみられています。県内では雨がなかなか降らず、2025年10月