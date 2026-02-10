男子ハーフパイプの公式練習で調整する平野歩夢＝リビーニョ（共同）【リビーニョ共同】スノーボード男子ハーフパイプ（HP）で2連覇が懸かる平野歩夢（TOKIOインカラミ）が10日、予選を11日（日本時間12日）に控え本番会場での公式練習に臨んだ。1月に複数箇所の骨折などを負ってから3週間あまり。状態が懸念される中、影響を感じさせない滑りで最終調整を行った。4大会連続の出場となる五輪王者は、スイスで1月17日に行われた