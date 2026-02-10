岩手県庁岩手県は10日、インドネシアに渡航歴がある一関保健所（同県一関市）の管内に住む20代男性がはしかに感染したと発表した。県によると、男性は3日にインドネシアから入国した。5日に発熱やせきなどの症状が出て、9日に医療機関を受診。10日に検査で陽性が確認された。県内では、6日に同保健所管内で、同居する10歳未満の女児と20代女性がはしかに感染したことが判明。県などによると、2人は青森県在住で、1月27日に東