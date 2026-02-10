トレードマークであるピンクのモヒカン頭で踊る男。恐喝などの疑いで逮捕された愛知・稲沢市の市議会議員・山田崇夫容疑者（43）です。事件は2025年11月、愛知・一宮市の飲食店で起きました。この店に出資し、オーナー的な立場の山田容疑者と店を訪れていた40代の男性との間でトラブルが発生。山田容疑者は男性の顔などを拳で複数回殴ったうえで、「金を下ろしてこい」などと言って男性から現金3万円を脅し取り、「どれだけ払える