横浜市役所（資料写真）東京・赤坂で夫婦が死亡した個室サウナ店の火災を受け、横浜市は１０日、市内の公衆浴場や宿泊施設などにあるサウナ施設１９０カ所に立ち入り検査を実施したことを明らかにした。うち１施設には非常用ブザーがなく、内側から押すだけで開く扉ではなかったという。この日の市会本会議で、中山大輔氏（立憲民主党・無所属の会）の質問に答えた。市医療局によると、昨年１２月の火災を受け、今年１月まで