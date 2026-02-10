Image: Leica 渋いよ。Leica（ライカ）がiPhone 17 Pro/Max用ケース「Leica LUXケース」を発表しました。ライカストアやオンラインストアなどで順次発売予定です。モノとしてはブラックレザー製のiPhoneケース。ボタン部分は黒のアルミ製で、軽い光沢感をアクセントとして加えています。伝説のカメラメーカーらしいシックで上品な仕上がり。