本格的なバレンタイン商戦の時期を迎え、石川県内のさまざまな店では集客につなげようと、知恵と工夫を施しています。今年のトレンドを取材しました。街に甘い香りが漂うバレンタインまであと4日。今がチャンスと言わんばかりにあらゆる店で、さまざまな企画が行われています。清水 りか 記者：「特設売り場から伸びる、この赤いじゅうたん。バレンタインストリートと名付けられています」百貨店の金沢エムザでは、地下一階