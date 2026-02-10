連合石川が石川県経営者協会に、賃金の引き上げや労働条件の向上などを盛り込んだ要望書を提出しました。連合石川の小水康史会長から石川県経営者協会の髙松喜与志会長に渡された要望書。連合石川は定期昇給を含め5パーセント以上、中小企業に対しては格差是正分として6パーセントの賃上げを求めました。連合石川・小水 康史 会長：「企業間格差であるとか雇用格差というものもある以上、各企業でどれだけの賃上