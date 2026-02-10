ファナティクス・ジャパン合同会社は10日、2月20日（金）から渋谷区立宮下公園（MIYASHITA PARK４F）内の多目的運動施設（サンドコート）と東京スカイツリー1階SKYTREE SPACEの2カ所に、2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™（以下「World Baseball Classic」）のオフィシャルグッズを取りそろえる期間限定ストア「WORLD BASEBALL CLASSIC™ OFFICIAL STORE」をオープンすると発表した。オフィシャルストアでは開催を記念