【モデルプレス＝2026/02/10】俳優の山下智久が2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールに出席した。【写真】山下智久、代官山に降臨◆山下智久、代官山に降臨ディオール ビューティー アンバサダーを務める山下は、ウールのコートにシャツ、赤いネクタイを合わせ、ボトムスはデニムで外した装いで登場。ファッションのポイントを問われると「クラシカルなコート