スノーボード女子ビッグエアミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア決勝が9日（日本時間10日）に行われ、21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が優勝した。日本女子初となる金メダルを村瀬に手渡したのは、まさかの超豪華なプレゼンターだった。現地ファンの間でも話題を呼んでいる。表彰台で晴れ晴れとした笑顔を見せた村瀬にメダルを授与したのは、自身も馬術で1976年モントリオール夏季五輪に出場した英