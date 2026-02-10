注目したいコラボアイテムが続々と登場している【ユニクロ】。今回、編集部がピックアップしたのは、国内外で活躍する人気アーティスト・長場雄さんとタッグを組んだ「新作スウェット」です。日常をゆるい雰囲気で描いたコラボスウェットは、発売前からジワジワ話題を集めていると噂にになっているのだとか……！？ リアルバイしたftnアイコンの着回しコーデもぜひ参考に。 完売前にGETしたい！ 話題の新作スウェット