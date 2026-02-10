ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は10日、スケートショートトラック女子500メートル予選3組で金井莉佳がまさかの展開で準々決勝進出を決めた。金井は残り1周で4人中4番手を走っていたが、2、3番手の米国とイタリアの選手が接触し、金井も巻き込まれる形で転倒した。しかし、真っ先に立ち上がりレースを再開。2番手でゴールし、着順で準々決勝進出を決めた。1着の中国選手は43秒246、金井は52秒160だった。（THE